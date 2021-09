Grêmio 2 x 0 Ceará – Tricolor ganha forças contra o Z4 e complica Vozão no Brasileirão – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 12 (AFI) – Em jogo único que movimentou a 20ª rodada do Brasileirão na manhã deste domingo (12), o Grêmio fez jus ao fator casa para respirar e ganhar forças na briga contra o rebaixamento. Jogando na Arena Grêmio, o time gaúcho recebeu e venceu o Ceará, pelo placar de 2 a 0. Diego Souza e Ferreira, ambos nos minutos finais da primeira etapa, marcaram os gols do duelo que marcou o encontro da equipe com seu ex-treinador Tiago Nunes, que estreou no comando do rival cearense.

Com o resultado, o Grêmio subiu uma posição na tabela e agora está em 18º com 19 pontos. Bahia e São Paulo, primeiros times fora da degola, somam 22, ou seja, a diferença caiu para três pontos. Por isso, a equipe gaúcha quer usar esse começo de returno para reagir. Já o Ceará chegou há cinco jogos sem vitória e despencou na tabela. Estacionado nos 24 pontos, o time alvinegro aparece na 11ª colocação.

Assista aos gols da partida

PRIMEIRO TEMPO

O duelo começou com o Grêmio fazendo uma marcação alta e procurando os espaços no campo do Ceará, enquanto isso o rival se fechou na defesa e se arriscou o mínimo possível. Mesmo assim, foram os donos da casa que chegaram pela primeira vez com perigo. Aos 23 minutos, Diego Souza serviu Ferreira, que invadiu a área e bateu na saída do goleiro Richard, que conseguiu se recuperar e fazer uma grande defesa.

Do outro lado, o Ceará até tentava responder em contra-ataques rápidos, mas sem sucesso. Tanto que foi o Grêmio pulou na frente do placar e nos acréscimos ainda marcou o segundo gol. Aos 42 minutos, depois de um cruzamento na área, Diego Souza subiu mais que os zagueiros e cabeceou firme para o fundo das redes. Já aos 45, foi a vez de Ferreira deixar a sua marca, em um chute no canto que ainda bateu na trave antes de entrar. Por isso, o primeiro tempo terminou em 2 a 0 para os donos da casa.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o ritmo caiu bastante e os dois técnicos aproveitaram para fazer mudanças em suas equipes. Modificado, o Ceará foi para cima em busca do gol de honra. A melhor tentativa veio aos 29 minutos, quando depois de uma cobrança de falta Luiz Otávio apareceu livre na área, mas cabeceou para fora.

Depois do susto, o Grêmio se fechou ainda mais na defesa, passando a controlar a vitória. Já o Ceará seguia tentando, trocou bastante passes no meio-campo, mas pouco conseguiu levar perigo ao gol adversário. Nos minutos finais, o árbitro ainda deu mais oito minutos de acréscimo por conta da parada para hidratação, mas mesmo assim o duelo terminou mesmo com a vitória dos donos da casa pelo placar de 2 a 0.



Confira algumas imagens do duelo

PRÓXIMOS JOGOS

Pelo Brasileirão, as duas equipes voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 21ª rodada. No sábado (18), o Ceará recebe o Santos, na Arena Castelão, às 21h. Já no domingo (19), o Grêmio visita o Flamengo, no Estádio do Maracanã, às 20h30. Antes disso, porém, na quinta-feira (15) as duas equipes se enfrentam no mesmo local às 21h30 para o duelo decisivo das quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o time carioca venceu por 4 a 0.