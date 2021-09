Grêmio Esportivo empata com Paranoá no Abadião – Futebol Interior

Ceilândia, DF, 27 (AFI) – 27 (AFI) – Sob o comando do técnico Mayco Tadei, o Grêmio Esportivo Brazlândia, empatou 1 a 1, no último domingo, fora de casa, em Ceilândia-DF, contra o Paranoá, no estádio Abadião, pela segunda rodada do Campeonato Brasiliense da Segunda Divisão, edição de número 25, que dá acesso a duas vagas para a elite do Candangão de 2022.

O Tricolor da Chapadinha saiu na frente do marcador, aos 15 minutos do primeiro tempo, através de Wisman, em cobrança de penalidade. Sete minutos depois, o time da casa deixou tudo igual com o gol de Vitinho, e foi placar final do duelo. Na estreia, o GEB, havia vencido por 3 a 0, a representação do Aruc.

LÍDER E BOM TRABALHO



Por conta disso, a Garça é o líder do Grupo B, com quatro pontos mesma pontuação do Planaltina, mas no critério de desempate, leva a melhor no saldo de gols(3 a 2). Nas quatro linhas, o treinador do GEB começa bem seu trabalho. Mayco, é filho do vitorioso técnico Vilson Tadei, onde fez parte da comissão técnica como auxiliar-técnico nas brilhantes campanhas no Gama e no Brasiliense, respectivamente conquistando quatro títulos sendo três pelo Estadual e uma Copa Verde. O próximo compromisso do Brazlândia, será no próximo domingo, em casa, no estádio Chapadinha, no deby do Norte diante do Planaltina.

EM CAMPO



No empate frente ao Paranoá, o Tricolor foi a campo com a seguinte formação: Arthur; Andrezinho, Daniel Felipe, Somália e Evanilson; Jefferson (Luan), Regino (Everton), Brayan e Doglão (Lyncom); Henrique e Wisman. “Se a gente for analisar até que foi um bom resultado, até porque tivemos um jogador a menos em campo a partir dos trinta minutos do segundo tempo, onde Wisman, foi expulso. O importante que somamos um pontinho de suma importância. Agora, é focar o próximo adversário em jogo de lideres”, finalizou, Tadei.

FORMATO DO CAMPEONATO

A Segunda Divisão do Campeonato Brasiliense de Futebol, edição de número 25, ao todo, conta com dez equipes. A principal novidade da competição é a volta da Aruc, reativando o departamento profissional após 15 anos ausente. Os times que brigam pelo acesso são: Ceilandense, Legião, Brasília, Cruzeiro-DF, SESP/Samambaense, Aruc, Brazlândia, Planaltina, Bolamense e Paranoá.

A Segundona deste ano tem o mesmo formato da última temporada, com o acréscimo de dois clubes. As dez agremiações estão divididas em dois grupos de cinco para a disputa da primeira fase em turno único. Cada time farão quatro jogos. Os dois melhores de cada uma das chaves irão avançar para as semifinais em chaveamento olímpico:1º x 2º, onde as disputas serão em ida e volta, com a melhor equipe jogando por dois resultados iguais. Os dos finalistas garantem o acesso e disputam o título em duelo único. Grupo A, é composto por: Brasília, Ceilandense, Cruzeiro, Legião e SESP/Samambaense, enquanto, o Grupo B, é formado por: Aruc, Bolamense, Grêmio Brazlândia e Paranoá.