Grêmio vê vitória no Maracanã como significativa para reação contra o Z4 – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 19 (AFI) – A vitória sobre o Flamengo por 1 a 0 na noite deste domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro trouxe ao mesmo tempo alívio, como também motivação ao Grêmio. Depois da eliminação para o adversário na Copa do Brasil, o Grêmio consegue vencer o Flamengo e respirar na competição. Além disso, time gaúcho não vencia o Flamengo há 10 jogos- A última vitória no Maracanã foi em 2014.

Para o volante paraguaio Vilassanti a vitória é importante para o time reagir na competição. Com o resultado, o Grêmio subiu uma posição, mas segue na ona de rebaixamento: é o 17º colocado, com 22 pontos e dois a jogos a menos que a maioria de seus concorrentes.

“Foi uma vitória importante para gente e significa muito para nós. Vamos aproveitar agora para manter esta postura para reagir na competição”, explica.

Para o técnico Luiz Felipe Scolari, a vitória dá a motivação que o time precisa. “O mérito é dos atletas. A vitória foi boa, mas temos muito caminho a percorrer. Vamos jogo a jogo. A vitória nos dá confiança aos perdermos para eles por 4 a 0 em casa. Após a eliminação na Copa do Brasil, entramos com outra postura hoje”, explica.

Durante o jogo, o atacante Borja, autor do gol do Grêmio se envolveu em confusão com os atletas do Flamengo. Ao marcar o primeiro gol, Borja foi comemorar na frente do banco do Flamengo e discutiu com Bruno Henrique e Gabigol.

O goleiro Gabriel Chapecó deu um susto e passou mal durante o jogo, após um choque com seu companheiro, o zagueiro Ruan. O lance ocorreu logo aos dois minutos dos segundo tempo após cobrança de falta de Everton Ribeiro.

O goleiro caiu após o choque e não conseguiu mais se levantar, começando a passar mal. Ele ficou cinco minutos sendo atendido no gramado até ser substituído por Brenno.

Chapecó foi atendido em uma das ambulâncias e o médico Márcio Dornelles revelou à reportagem do SporTV que ele teve náusea e vômito, mas não precisou ser levado ao hospital. A assessoria de imprensa do clube também informou que o jogador se recupera bem no vestiário e será reavaliado.

O Grêmio volta a jogar no domingo diante do Athlético, às 18h15. A partida pela 22ª rodada do Brasileirão será na Arena da Baixada, em Curitiba.