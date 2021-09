Grêmio x Ceará – Tricolor luta contra degola e reencontra Tiago Nunes – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 11 (AFI) – O início do returno para o Grêmio tem que significar vida nova e uma nova etapa. Na zona de rebaixamento – o time é o 19º colocado, com 16 pontos e vem de derrota para o Corinthians -, o time gaúcho encara o Ceará neste domingo, às 11h, na Arena do Grêmio para iniciar a reação contra o rebaixamento.

Pela frente terá o Ceará que está há quatro jogos sem vencer e está na décima colocação, com 24 pontos.

Neste domingo, o time cearense estreia o técnico Tiago Nunes. Ele foi contratado para substituir Guto Ferreira, demitido após a derrota para ao América-MG por 2 a 0 na rodada retrasada – o jogo contra o Palmeiras na última rodada foi adiado por conta das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Nunes estreia justamente contra o Grêmio, último clube que dirigiu. No time gaúcho ficou apenas 74 dias e foi demitido após derrota para o Atlético-Go por 1 a 0 na nona rodada. Ele deixou o Grêmio depois de 20 partidas, com 10 vitórias, cinco empates e cinco derrotas, o que dá um aproveitamento.

GRÊMIO

A partida é de tão importância para o Grêmio que a concentração foi iniciada na quinta-feira. O técnico Felipão relacionou 32 jogadores para a partida, com as presenças do lateral Victor Ferraz e do atacante Everton Cardoso, que foram reintegrados recentemente ao elenco, além do lateral Leonardo Gomes, que completou dois anos sem jogar na semana passada.

O volante Mathías Villasanti e o atacante Borja, que estavam respectivamente nas seleções do Paraguai e da Colômbia nas Eliminatórias da Copa, voltaram na sexta-feira e jogam neste domingo.

Douglas Costa, em tratamento de lesão muscular na coxa esquerda, segue de fora.

Para a partida, o time terá três novidades: Ruan ganhou a vaga de Kannemann na zaga, Cortez assumiu a lateral-esquerda e Jhonata Robert ficou com o lugar de Ferreira no lado direito de ataque.

TURBULÊNCIA CEARENSE

Tiago Nunes faz primeira apresentação em um momento de turbulência. A última vitória do Ceará foi sobre o Fortaleza, no dia 1º de agosto, ainda pela 14º rodada. Desde então, o time empatou com o Flamengo e Atlético-GO e foi derrotado pelo Corinthians e América-MG.

Além disso, Tiago Nunes estreia com uma missão: fazer o Ceará vencer a primeira partida fora de casa neste Brasileirão. Em nove jogos como visitante, foram seis empates (Chapecoense, Internacional, RB Bragantino, Fluminense, Cuiabá e Sport) e três derrotas (Santos, Corinthians e América-MG).

“Principal ponto nesse momento é que possamos encontrar um equilíbrio pelo que já vinha sendo desenvolvido pelo Guto. E, aos poucos, ir também agregando algumas questões táticas e conceituais importantes para o Ceará ser mais competitivo do que já é. Os atletas têm se empenhado, se dedicado. Uma equipe fisicamente muito forte. Querem absorver o que estamos trazendo, sem perder aquilo que já tinham”, explica Tiago.

Para a partida deste domingo, Tiago Nunes ganhou mais uma opção. O atacante Gabriel Santos já foi regularizado e está à disposição. Artilheiro da Série D do Campeonato Brasileiro, com 13 gols marcados, o atacante foi emprestado pela Caldense. Sua estreia, porém, não está confirmada.