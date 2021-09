Gretchen revela ter sido convidada a retornar para ‘A Fazenda’

“A participação foi única, histórica e vai ficar marcada para sempre porque eu sou muito eu e quando desisti foi em prol daquilo que eu acredito. Não me arrependo de jeito nenhum, acho que saí no momento certo e fui motivada pela preocupação com os meus filhos. Eles estão em primeiro lugar e não tem dinheiro que faça a minha cabeça. Nunca imaginei que minha participação ia fazer tanto sucesso, mas sabia que quando as pessoas me conhecessem, eles iam descobrir uma nova Gretchen”, finalizou a dona do hit “Conga Conga Conga”.