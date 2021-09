Grupo Botequim realiza live de comemoração ao aniversário de 15 anos

A live inicia as celebrações pelos 15 anos do Grupo Botequim. “Durante a pandemia, nós compusemos novas canções com o intuito de gravar um álbum comemorativo aos nossos 15 anos, e a ideia desse show do Teatro Gamboa Online é mostrar algumas dessas novas músicas autorais e também, claro, matar a saudade do nosso público com o clássico repertório das nossas rodas”, comenta Roberto Ribeiro, cofundador e cavaquinista do grupo.