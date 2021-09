Grupo DPSP tem mais de 100 empregos pelo país

O Grupo DPSP está anunciando mais de 100 empregos para todo o país! São várias chances de contratação para aqueles que estejam comprometidos com a reintegração no mercado de trabalho. A empresa proporciona regime celetista de contrato e um ambiente profissional agradável, inclusivo e inovador! Saiba como se inscrever!

Grupo DPSP abre mais de 100 empregos pelo país

São várias chances de contratação, possibilitando mais de 100 empregos em diversas regiões do Brasil. A DPSP gera benefícios como vale-transporte, vale-refeição, convênio com empresas parceiras, seguro de vida, cesta básica, auxílio farmácia, plano de saúde e odontologia, e muito mais!

Analista de Planejamento Financeiro;

Atendente de Loja;

Farmacêutico – Embu-Guaçu;

Farmacêutico – Barueri;

Farmacêutico – São Paulo;

Analista de Atração e Seleção Jr;

Farmacêutico;

Analista de Obras Pleno;

Gerente de Loja;

Estagiário de RH;

Auditor Sênior;

Farmacêutico – Catete;

Farmacêutico (a) – Rio Bonito;

Farmacêutico Macaé;

Farmacêutico Ferista Copacabana;

Analista Fiscal Pleno;

Operador de Delivery;

Estagiário de T.I.

Farmacêutico (a) Ilha do Governador;

Farmacêutico Flamengo;

Farmacêutico – Barra Mansa;

Farmacêutico – Angra dos Reis;

Farmacêutico(a) RIO das Pedras;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Farmacêutico (a) Niterói;

Dermoconsultor (Consultor de Vendas);

Farmacêutico(a) Barra da Tijuca;

Farmacêutico (a) Icaraí.

Como se inscrever

Quem quiser se inscrever a uma das possibilidades de emprego que o Grupo DSPS oferece neste início de semana, pode acessar o site de inscrição, escolher a vaga desejada e cadastra currículo em “Candidate-se”. O grupo farmacêutico contrata perfis qualificados e proativos para desempenhar as atividades disponíveis.

