“Grupo forte” – Futebol Interior

São Paulo, SP, 16 (AFI) – Após estrear com derrota na Copa Paulista, uma das principais promessas do Juventus, o volante Alisson, destacou a força do grupo e disse que estão preparados para voltar mais forte para a segunda rodada.

O Moleque Travesso perdeu para a Portuguesa, jogando fora de casa por 2 a 1 .

“É claro gente fica triste por não pontuar na estreia, tivemos algumas chances de empatar e até mesmo virar o jogo, mas não foi dessa vez, a equipe deles também é muito competente e jogou muita bola. Mas agora já é outro dia, vamos ouvir o que o professor tem a nos dizer, vamos trabalhar para corrigir os erros e voltar na sexta com força total. Confio na intensidade do grupo para a sequência da competição”, disse Alisson.

EXPERIÊNCIA NA EUROPA

Apesar de muito jovem, o atleta coleciona experiência internacional no currículo. Alisson já passou pelo Sub-20 do Benfica, de Portugal. Ele chegou ao clube de Mooca em 2017 e possuí contrato até o final deste ano. No seu ponto de vista, sua permanência no Brasil depende do desempenho dele.

“É o meu primeiro e único clube aqui no Brasil, e o meu foco é permanecer por aqui. Nosso futebol é muito competitivo e tem muito a nos oferecer, então pretendo ajudar meu time a seguir forte na Copa Paulista, entregar todo meu futebol dentro das quatro linhas e só depois, decidir qual será minha sequência, mas tenho convicção de que os resultados e o bom futebol coletivo e individual me ajudarão no futuro próximo”, finalizou.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O Moleque volta a campo na sexta-feira, às 15h, em casa, diante do Taubaté.