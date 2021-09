Grupo Nexxees tem chances para atuação remota

Há 28 anos no segmento de tecnologia, o Grupo Nexxes tem chances para atuação remota em diversas áreas. A holding que oferece soluções SaaS e é detentora das marcas Nexxera e Nix, busca profissionais para compor sua equipe e suportar sua expansão.

Há chances para as posições de Analista de DHO – Comunicação Interna, Analista de Segurança da Informação com Foco em Auditorias, Analista de Sistemas Pleno – Python, Analista de Sistemas Pleno – Python, Analista de Sistemas Sênior – Python, Arquiteto de Software Junior, Arquiteto de Software Senior, Coordenador de Desenvolvimento, Desenvolvedor de Sistemas – Python, Especialista em Marketing, Estágio em Tecnologia Operações, Gerente de Desenvolvimento de Software, Gerente de Marketing, Gerente de Projetos ERP, Salesforce Admin, entre outras. Os candidatos que não encontrarem uma vaga de acordo com o seu perfil poderão, ainda, enviar o currículo para o banco de talentos da empresa e concorrer a eventuais posições futuras.

Os requisitos variam de acordo com o cargo pretendido, mas a empresa oferece opções para atuação remota e presencial em Florianópolis, Santa Catarina, onde está localizada a sede da holding.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como dress code casual, day off de aniversário, sala de descompressão (a nossa famosa Lagoa), bicicletário, acesso ao Gympass, bolsas de estudos, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale refeição, vale alimentação, vale transporte, convênio com farmácias e muito mais.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela empresa, que conta com soluções financeiras inteligentes para seus clientes, a fim de auxiliar na gestão por meio da automatização de processos, deverão acessar a página de carreiras para cadastrar o currículo.

Não há informações sobre o prazo final para inscrição, de modo que as posições permanecerão abertas até o preenchimento completo e conforme demanda do Grupo Nexxees.