Presente em 41 países com mais de 25.000 funcionários, o Grupo Stefanini anuncia 20 vagas de estágio para interessados em participar do seu Programa Potenciais 2022. Considerado a quinta multinacional brasileira mais internacionalizada, figurando entre as 100 maiores empresas de TI do mundo, o negócio busca novos talentos para compor seu time e desenvolver na prática tudo aquilo aprendido em sala de aula.

Para participar do programa, é importante estar com a matrícula ativa em qualquer curso do ensino superior e ter disponibilidade para estagiar seis horas por dia (30 horas semanais), por pelo menos um ano. Conhecimento no idioma inglês é um diferencial importante, mas não de caráter eliminatório.

Para além da capacitação técnica,a empresa busca, ainda, pessoas com boa comunicação e habilidade com vendas. Isso porque, o Programa Potenciais 2022 tem foco no Ciclo Comercial e prevê o acompanhamento de diretores e gerentes, garantindo aprendizado e crescimento exponencial aos novos contratados. Durante a iniciativa, os estagiários terão a oportunidade de conhecer todo o fluxo de vendas, passando por prospecção, pré vendas, operações e imersão na área de Inovação. Tudo isso acompanhado de feedbacks constantes e mapeamento de evolução.

Os contratados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios, como vale alimentação ou refeição, mentoring, acesso à academia Stefanini (plataforma repleta de conteúdo, cursos e treinamentos), descontos exclusivos, assistência médica, assistência odontológica, benefício de viagens e acesso ao Gympass e ao programa de assistência psicológica, financeira e jurídica.

Você Pode Gostar Também:

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis no programa deverão acessar o site https://jobs.kenoby.com/stefaninipotenciais para cadastrar seu currículo. As inscrições permanecerão abertas até o dia 10 de outubro de 2021.

É importante notar que a empresa valoriza a pluralidade e equidade e, por isso, todas as pessoas são bem-vindas, independente de raça, cor, orientação sexual, ascendência, religião, gênero, nacionalidade, identidade de gênero, deficiência ou idade.