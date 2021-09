Guarani 1 x 0 CSA – Bugre continua firme na luta pelo acesso! – Futebol Interior

Campinas, SP, 07 (AFI) – O Guarani mostrou na tarde desta terça-feira que vai brigar até o fim pelo acesso à elite do Brasileirão. Com gol do meia Régis – o oitavo na Série B -, o Bugre ganhou do CSA, por 1 a 0, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 23ª rodada.

A vitória fez o Guarani chegar aos 37 pontos e subir para o sexto lugar. A diferença para o G4 é de apenas um ponto. Por outro lado, o CSA, que não ganha há quatro partidas, estacionou nos 29, em 11º lugar.

Fundado no dia 7 de setembro de 1913, o CSA completou, nesta terça-feira, 108 anos de história, mas deu um presente de grego para seus torcedores.

VEJA O GOL DA VITÓRIA

NADA DE MUITO INTERESSANTE

Os dois times começaram poupando o ritmo até pelo forte calor que fazia em Campinas. O Guarani tinha mais a posse da bola, mas quem criou as melhores chances foi o CSA em chutes de fora da área.

Silas arriscou rasteiro e Rafael Martins espalmou para escanteio. Já Bruno Mota e Iury viram as finalizações passarem rente a trave do goleiro bugrino. Mas o primeiro tempo terminou mesmo sem gols.

QUE ESTRELA

O Guarani voltou com duas mudanças para o segundo tempo e uma delas surtiu efeito logo no primeiro minuto. Régis, que entrou no lugar de Andrigo, recebeu de Bruno Sávio e finalizou de primeira. Thiago Rodrigues tocou na bola, que ainda bateu na trave antes de entrar.

Depois de marcar, o Guarani recuou para jogar no contra-ataque, mas viu o CSA tomar conta do jogo. Bruno Mota, de cabeça, acertou a rede pelo lado de fora. A resposta veio em finalização de Maxwell nas mãos de Thiago Rodrigues.

Nos minutos finais, o CSA apostou nos cruzamentos e quase conseguiu o empate em um deles. Bruno Mota desviou de cabeça e Rafael Martins espalmou para escanteio.

PRÓXIMOS JOGOS

Na sexta-feira da semana que vem, o Guarani faz o dérbi campineiro contra a Ponte Preta, às 21h30, no Moisés Lucarelli. No sábado, o CSA encara o Londrina, às 16h30, no Estádio do Café. Os jogos são válidos pela 24ª rodada.