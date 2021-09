Guarani 2 x 0 Remo – Mais forte do que nunca na luta pelo acesso – Futebol Interior

Campinas, SP, 21 (AFI) – O Guarani mostrou na tarde desta terça-feira porque é um dos candidatos ao acesso à elite do Brasileirão. Sem dar chances para o Remo, o Bugre fez 2 a 0 no Brinco de Ouro da Princesa, em partida válida pela 25ª rodada da Série B.

Sem perder há cinco partidas, o Guarani tem os mesmos 41 pontos do CRB, que ainda entra em campo nesta terça-feira. Se empatar com o lanterna Brasil de Pelotas, o time alagoano retoma a quarta colocação. No meio da tabela, o Remo estacionou nos 33 pontos.

SÓ DEU BUGRÃO

A partida começou bem estudada pelo dois clubes até pelo forte calor que fazia em Campinas. A primeira chance veio aos 13 minutos e foi do Guarani. Régis cobrou escanteio na segunda trave, Bidu ajeitou de cabeça para o meio da área e Júnior Todinho mandou por cima do travessão.

Na sequência, Júlio César cobrou falta de longe e a bola passou raspando a trave. Aos 18, a pressão bugrina surtiu efeito. Após bate e rebate, a bola sobrou para Júlio César finalizar de primeira. O desvio em Rafaen Jansen tirou Vinícius do lance.

O Remo sentiu e o Guarani chegou a marcar o segundo com Júnior Todinho, mas o gol foi anulado pelo VAR. Mas, aos 43 minutos, o time de Campinas ampliou o placar. Régis cobrou escanteio fechado e Bruno Sávio desviou de cabeça.

DIMINUIU O RITMO

A etapa final teve o Remo um pouco mais ligado, mas sem conseguir criar grandes lances. Aos 15 minutos, Rafael Jansen arriscou de fora da área e assustou Gabriel Mesquita. Na busca do contra-ataque, o Guarani chamava o adversário para cima.

Em bola levantada para a área, Ronaldo Alves desviou contra o próprio gol e Rafael Martins mandou para escanteio. Na cobrança, os jogadores do Remo pediram pênalti depois da bola acertar a mão de um atleta bugrino, mas o árbitro nada marcou.

PRÓXIMOS JOGOS

O Guarani volta a campo no sábado, contra o líder Coritiba, às 21 horas, no Couto Pereira, em Curitiba-PR. Na sexta-feira, o Remo recebe o Náutico, às 19 horas, no Baenão, em Belém-PA. Os jogos são válidos pela 26ª rodada.