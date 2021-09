Guarani monitora situação de lateral-direito ‘pé frio’ do Sport – Futebol Interior

Campinas, SP, 28 (AFI) – Na briga pelo acesso, o Guarani monitora nos bastidores a situação do lateral-direito Jeferson, do Sport, para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Por amadorismo, o jogador não pode ser utilizado pelo time pernambucano na Série A deste ano.

Jeferson defendeu o Mirassol na Série C e recentemente foi anunciado como reforço do Sport. O problema é que a diretoria do time pernambucano não inscreveu o jogador no Brasileirão, o prazo já se encerrou e agora o clube só poderá contar com o jogador na temporada 2022. O erro fez todo o departamento de futebol ser destituído.

A intenção do Sport e também dos empresários (Elenko) é emprestar o jogador até o final do ano, de preferência para um time de Série B (inscrições encerram na quinta-feira, dia 30). E um dos clubes que se interessaram pela negociação foi o Guarani, que atualmente tem sérios problemas na lateral-direita.

Atualmente, Daniel Paulista tem usado o jovem Mateus Ludke como titular, enquanto Pablo é o seu substituto imediato. Ambos não conseguem ter atuação regular e não convenceram a comissão técnica de que o setor está bem preenchido.

Jeferson tem 25 anos e foi revelado na Ponte Preta, arquirrival do Guarani. Jé, como foi chamado carinhosamente na Macaca, ainda acumula passagens por empréstimo em Vitória, Vila Nova, Botafogo de Ribeirão Preto, Ituano e por último o Mirassol.

PÉ FRIO?

O problema é que Jeferson vem acumulando rebaixamentos por onde passa. Depois de cair com a Ponte Preta em 2017, o jogador foi rebaixado com Vitória (2018), Vila Nova (2019) e Botafogo (2020). Evidente que a situação do Guarani na tabela é excelente, mas todo cuidado é pouco.