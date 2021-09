Guarani vence, mas CRB segue em 4º; Londrina afunda o Náutico em crise – Futebol Interior

Campinas, SP, 21 (AFI) – Seis jogos movimentaram a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta terça-feira. Destaque para a acirrada briga pelo G4 – grupo de acesso -, que contou com vitórias de CRB, Guarani e Avaí. Na parte de baixo da tabela, o Londrina venceu e o Náutico e Vila Nova e Confiança não saíram do zero.

BUGRE VENCE SEM DIFICULDADES

No primeiro jogo do dia, o Guarani não teve dificuldades para vencer o Remo, por 2 a 0, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). A vitória manteve o time paulista na quinta posição, agora com 41 pontos. Enquanto o Remo não conseguiu encostar no G4 e ficou em 11º, com 33.

CRB SOFRE, MAS VENCE

Quem venceu no sufoco foi o CRB, que visitou o Brasil de Pelotas e fez 1 a 0, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). Os alagoanos se mantiveram na quarta posição, com 44 pontos – três de vantagem para o Guarani (5º). Já o Brasil, cada vez mais próximo da Série C, segue na lanterna, com 16.

AVAÍ VENCE ‘JOGO DE 6 PONTOS’

Num dos confrontos mais aguardados do dia, o Avaí venceu o Goiás por 1 a 0, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Os catarinenses venceram com golaço de Jonathan e aparecem em sexto, com 40 pontos. O Goiás perdeu a chance de encostar ainda mais no líder Coritiba e ficou em segundo, com 45.

BOLÍVIA QUERIDA TROPEÇA

Quem permaneceu longe do G4 foi o Sampaio Corrêa, que abriu 2 a 0 no placar, mas cedeu o empate por 2 a 2 ao Brusque, no estádio Castelão, em São Luís (MA). O time maranhense permaneceu em sétimo lugar, com 36 pontos. Já o Brusque, com risco de rebaixamento, é o 14º, com 29.

TUBARÃO SURPREENDE EM RECIFE

Mais à noite, o Londrina visitou o Náutico e venceu por 2 a 1, nos Aflitos, em Recife (PE). Foi a primeira vitória do time paranaense no returno, que agora aparece em 17º lugar, com 24 pontos. O Timbu, com uma vitória nos últimos 12 jogos, aparece em oitavo, com 35.

EMPATE RUIM PARA OS DOIS

Por fim, Vila Nova e Confiança fizeram um confronto sonolento e empataram por 0 a 0, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). O Vila é o 15º, com 27 pontos, enquanto o Confiança é o penúltimo colocado, com 18.

