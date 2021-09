Guarani x CSA – Bugre de olho no G4, enquanto alagoanos sonham – Futebol Interior

Campinas, 6, SP (AFI) – De olho no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani recebe o CSA-AL nesta terça-feira, às 16h, no Brinco de Ouro. A partida, válida pela 23ª rodada, coloca frente a frente dois times próximos na tabela.

Vindo de um empate por 1 a 1 com o Náutico, o Bugre ocupa a sétima colocação, com 34 pontos, quatro atrás do G4. Por isso, um triunfo coloca o time colado no grupo dos quatro primeiros.

Por sua vez, o CSA, que empatou por 1 a 1 com o Vila Nova-GO na última rodada, é o 11º, com 29 pontos, seis a mais que o Z4 e nove a menos que os quatro primeiros. Uma vitória pode recolocar a equipe na briga pela classificação.

GUARANI

Para este jogo, o técnico Daniel Paulista terá o retorno do zagueiro Ronaldo Alves, que cumpriu suspensão na última rodada e volta a ficar à disposição. Diogo Mateus e Júnior Todinho, recuperados de lesões no tornozelo direito e coxa esquerda, respectivamente, podem ser as novidades.

Recém-contratado pela equipe campineira, o lateral direito Samuel Santos já foi regularizado e pode aparecer no time titular. O jogador disputa vaga com Mateus Ludke.

O Bugre precisa ficar de olho nos atletas pendurados. Isso porque a próxima rodada terá o clássico contra a Ponte Preta. Carlão, Eliel e Lucão do Break ficarão suspensos se receberem o cartão amarelo nesta terça-feira.

CSA

No clube alagoano, o técnico Mozart, que fez a sua reestreia na ultima partida, poderá contar com Everton Silva, que cumpriu suspensão no último jogo e deverá ser titular.

Por outro lado, o Azulão não terá o meio-campista Renato Cajá, contundindo, assim como Wellngton Silva e Dudu. Dellatorre sentiu dores na coxa de última hora e não jogará. Bruno Mota e Nilson são opções.