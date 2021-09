Guarani x Remo – Reencontro com ex e chance de entrar no G4 – Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – O Dérbi 201 já é passado e o Guarani agora mira entrar no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Para isso, terá que vencer o Remo nesta terça-feira, às 16 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 25ª rodada. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

Mas só a vitória em casa não será suficiente. Além de ter que somar os três pontos, o Bugre terá que contar com vitória do Brasil de Pelotas sobre o CRB, atualmente o quarto colocado. O Guarani é o quinto, com 38 pontos, e com o resultado positivo chegaria aos 41 do time alagoano, provavelmente levando vantagem no saldo de gols.

Já o Remo vive bom momento sob o comando de Felipe Conceição. São duas vitórias consecutivas e o risco de rebaixamento cada vez mais baixo. O time paraense é o 11º colocado, com 33 pontos. O Leão sonha com o acesso, apesar da consciência de que a campanha daqui pra frente teria que ser praticamente perfeita.

Aliás, este será o reencontro de Guarani com Felipe Conceição. Ele dirigiu o clube até o final de janeiro de 2021, quando decidiu assumir o Cruzeiro. Só que ele não foi nada bem no time mineiro, foi demitido e pouco tempo depois acertou com o Remo para a Série B.

BUGRE COM MESMA FORMAÇÃO?

Pela primeira vez o técnico Daniel Paulista poderá repetir a escalação no Guarani. Isso porque o treinador tem em mãos todos os jogadores que considera titulares, apesar do futebol apático apresentado contra a Ponte Preta, na última sexta-feira. Se alguém tiver que deixar o time, este será Júnior Todinho. Lucão do Break seria o seu substituto.

Quem segue de fora do time é o atacante Maxwell, que testou positivo para a covid-19 e está afastado por pelo menos dez dias. Além de Eduardo Person, que realiza fortalecimento muscular, e o atacante Rafael Costa, entregue ao departamento médico após cirurgia no joelho.

Bugre precisa da vitória para sonhar com vaga no G4. (Foto: Thomaz Marostegan / Guarani FC).

REMO COM MUDANÇAS

Ao contrário do Guarani, o Remo terá mudanças no time titular em relação a última rodada. Isso porque o volante Marcos Júnior recebeu o terceiro amarelo e o atacante Victor Andrade foi expulso. Logo, ambos terão que cumprir suspensão automática. Pingo e Lucas Tocantins serão seus substitutos, respectivamente.

Além das mudanças, Conceição também carrega uma dúvida no sistema defensivo. Romércio entrou bem na última rodada e pode ser dupla de zaga com Rafael Jansen. Nesse caso, Marlon, que está improvisado, ficaria como opção no banco de reservas. No restante o time deverá ser o mesmo.

A novidade na delegação é o volante Neto Moura, contratado junto ao Mirassol. Por outro lado, Neto Pessoa, contratado junto ao Botafogo-SP, ainda não tem condições de jogo e ficou em Belém.