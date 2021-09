Guarany-CE 2 x 0 Galvez-AC – Donos da casa são superiores, marcam na etapa final e garantem classificação para as oitavas – Futebol Interior

Sobral, CE, 20 (AFI) – Nesta tarde de segunda-feira, Guarany de Sobral e Galvez encerraram a Segunda Fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Após o empate em 0 a 0 no jogo de ida, as equipes se enfrentaram às 15h, no Estádio do Junco para decidir a última vaga. E a equipe cearense venceu por 2 a 0 e se classifico para as oitavas de final.

Destaque para os dois autores dos gols: Daniel Passira, que abriu o placar de cabeça no início do segundo tempo, e João Gabriel, que selou a classificação no último minuto.

O JOGO

A primeira etapa não teve muita ação. O Gurany tentava tomar as ações da partida mas não conseguia se acertar no setor de criação. Aos 23 minutos, Geraldo recebeu a bola no meio da área e finalizou, mas pegou mal na bola, que saiu à esquerdo do gol de Vanderson. Pouco depois, Paulista fez boa jogada na entrada da área, mas bateu no meio do gol.

A melhor chance veio aos 42 minutos. Raí bateu de fora da área e o goleiro do Galvez se esticou para mandar para escanteio.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o jogo melhorou logo no início. Os donos da casa seguiam tomando as ações. Aos 14, Daniel Passira abriu o placar de cabeça após receber cruzamento e cabecear no meio dos dos defensores do time acreano. Após o gol, o Galvez, que já não criava, pareceu ter sentido o golpe e ficou ainda mais sem reação no jogo.

O Cacique do Vale continuava com a bola e ditando o ritmo do jogo. E quando parecia que não iria acontecer mais nada, João Gabriel ampliou a vantagem no apagar das luzes. Após o time acreano se jogar ao ataque aos 50 minutos, o Guarany escapou em contra-ataque Paulista encontrou João Gabriel sozinho, que saiu na frente do goleiro Wanderson e tocou para o fundo da rede, para selar a classificação.

PRÓXIMAS PARTIDAS

O Guarany de Sobral vai encarar o Campinense nas oitavas de final da Série D. Os jogos estão marcados para os dias 26 de setembro e 3 de outubro. Já o Galvez, agora joga apenas o segundo turno do Campeonato Acreano. O Imperador encara o Humaitá. A Federação Acreana de futebol irá confirmar a data.