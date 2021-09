Guarany de Sobral anuncia membro de comissão técnica que conquistou títulos no Ceará e no Fortaleza – Futebol Interior

Sobral, CE, 7 (AFI) – Nesta tarde de 7 de setembro, feriado nacional, o Guarany de Sobral anunciou a contrataço de Eusébio para sua comissão técnica. O time disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

O ex-atleta do clube participou de dois jogos da Série D como jogador profissional, contra o Paragominas e o Imperatriz, e agora terá novo desafio no Cacique do Vale.

CARREIRA NO CAMPO

Com larga experiência no futebol nordestino, Eusébio coleciona conquistas com os dois maiores clubes do Ceará. Ele foi revelado pelo Fortaleza, e é hexacampeão cearense, conquistando três títulos pelo Fortaleza (2005, 2009 e 2010) e mais três pelo Vozão (2011, 2012 e 2013).

PRÓXIMA PARTIDA

O próximo compromisso do Bugre sobralense é contra o Galvez, na próxima segunda-feira, às 17h, em duelo válido pelo jogo de ida da fase mata-mata da Série D.