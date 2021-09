Há cinco jogos sem vencer, time do Brasileirão comunica saída de treinador após quatro meses – Futebol Interior

Goiânia, GO, 27 (AFI) – Eduardo Barroca não é mais o técnico do Atlético-GO para a sequência do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, um dia depois do empate sem gols com o Cuiabá, pela 22.ª rodada, o clube comunicou oficialmente o desligamento do treinador em comum acordo.

Barroca chegou ao Atlético em maio para a sua segunda passagem, já que havia dirigido o time em 2019, ano em que conquistou acesso na Série B. Ao todo, foram 34 jogos, sendo dez vitórias, 16 empates e oito derrotas. Nesta temporada, foram 25 jogos, com sete vitórias, 11 empates e sete derrotas.

PRESIDENTE EXPLICA DECISÃO

O presidente Adson Batista também usou suas redes sociais para confirmar a saída do técnico. Ele afirmou que foi umas de suas decisões ‘mais difíceis’ e que o Atlético busca ‘uma nova filosofia’.

“Acompanhamos no clube um ótimo trabalho de campo com grande aceitação do elenco. Entretanto, entendemos que o melhor seria a saída para que possamos buscar nova filosofia no campeonato.

Esta foi uma das decisões mais difíceis que tomei na minha carreira por se tratar de um grande profissional e ser humano. Agradecemos ao Eduardo Barroca pelos quatro meses de trabalho”, escreveu o dirigente.

SEQUÊNCIA

Há cinco jogos sem vencer, o Atlético segue preparação sob comando de Eduardo Souza, auxiliar técnico da comissão permanente do clube. O time goiano aparece em 12.º lugar com 27 pontos e visita o Fortaleza no sábado, às 17h, no Castelão, em Fortaleza (CE), pela 23.ª rodada.