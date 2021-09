Harley-Davidson vai lançar sua nova e-bike com visual retrô em 2021

Alguns fãs da Harley-Davidson ficaram desapontados com o lançamento das primeiras e-bikes da empresa, que não vinham com o famoso design vintage e parrudo das clássicas motos da fabricante. Agora a empresa está lançando uma versão especial para atrair o seu público chamada de Serial 1 MOSH / TRIBUTE, que será lançada ainda em 2021.

A novidade virá com todos os recursos dos modelos lançados anteriormente, mas apostando um visual dos anos 1950, vindo inclusive com pneus Schwalbe Super Moto-X brancos e com aros pretos. Para complementar o corpo do modelo, a bicicleta ainda vem com banco e punhos feitos de couro em uma cor “tom de mel”.

Dentre os principais recursos presentes na nova e-bike da empresa, a Harley-Davidson trouxe coisas como o acionamento por correia Gates de carbono e uma iluminação embutida de fábrica. Para segurança dos usuários, a empresa equipou a sua bicicleta com freios a disco hidráulicos TRP.



Créditos: Divulgação Harley-Davidson

Um dos principais pontos de uma e-bike é a sua bateria, para não deixar os proprietários na mão, a Serial 1 MOSH / TRIBUTE vem com uma bateria removível de 529Wh. Segundo a fabricante, com isso o modelo é capaz de percorrer até 168 quilômetros, podendo apresentar uma autonomia menor dependendo da forma de peladar do usuário.

Para os fãs dos produtos da empresa, essa bicicleta vai ter uma importância ainda maior, isso porque a Harley avisou que ela será vendida em apenas como uma edição limitada, com apenas 650 unidades disponíveis para a compra. Para quem não conseguir comprar esse modelo, a empresa afirmou que futuramente irá lançar mais versões especiais da sua e-bike.

A nova Serial 1 MOSH / TRIBUTE será lançada até o final de 2021 e já pode ser encomendada através do site oficial pelo preço de US $ 5.999, aproximadamente R$ 31.730 em conversão direta.



Fonte: Engadget, Electrek