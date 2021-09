Hasteamento da Bandeira em Penedo comemora os 199 anos da Independência do Brasil

DECOM PMP

Para comemorar o Dia da Independência do Brasil, 7 de setembro, foi realizada neste feriado nacional uma solenidade para hastear a bandeira do Brasil e entoar o Hino Nacional, com a presença das bandas Monte Pio dos Artistas e Fênix de Penedo, que abrilhantaram ainda mais esse importante momento.

Comemorando 199 anos de Independência do Brasil, o evento contou com a presença do Prefeito Ronaldo Lopes, o Capital Tenente Otávio da Marinha do Brasil e do Sargento Toledo do Exercito brasileiro, além da população penedense que também foi prestigiar o ato solene.

Ao discursar, o Prefeito Ronaldo Lopes falou um pouco sobre a importância histórica de Penedo, desde os temos do Brasil colônia, ainda hoje sendo importante dentro do contexto nacional, destacando a relevância da data histórica .

“Recebemos aqui, o Exército, a Marinha, para juntos comemorarmos o aniversário de Independência do Brasil, sempre um momento de reflexão, ao pensarmos nos períodos históricos. O Brasil ficou independente de Portugal, começando o período monárquico, depois houve a Proclamação da República e finalmente tempos depois teve início o período democrático, com a liberdade de poder escolher nossos representantes”, salientou o Prefeito Ronaldo Lopes.

Finalizando, afirmou que se elegeu nas últimas eleições para ser o prefeito de todos os penedenses e falou sobre a importância das eleições do próximo ano (2022), para que a democracia se consolide ainda mais no pais.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP

Fotos: Deywesson Duarte- fotógrafo Decom PMP