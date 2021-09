HiSense lança primeira TV a laser com tela enrolável do mundo

A HiSense, uma empresa estatal chinesa de eletrodomésticos e eletrônicos, anunciou nesta sexta-feira (17) a primeira TV a laser com tela enrolável do mundo. O anúncio foi feito durante o 3º Fórum Global de Tecnologia de Display Laser e Desenvolvimento da Indústria, em Qingdao, na China.

A nova TV apresenta um painel de 77 polegadas quando desenrolado e possui espessura de 1,6 mm. Além disso, a tela dispõe de resolução 4K, suporte a HDR e 107% da gama de cores BT.2020, com 350 nits de brilho máximo.



A TV a laser enrolável da Hisense possui suporte a 4K e pode reproduzir áudio mesmo enrolada. Divulgação/HiSense

A qualidade de imagem é atribuída ao mecanismo visual da Transvision, enquanto os alto-falantes são da marca Harmon Kardon que, segundo a HiSense, concedeu uma “experiência de áudio de nível de cinema”.

A TV também possui suporte a Dolby Audio e DTS de dupla decodificação. Além disso, é possível reproduzir músicas e podcasts com a tela enrolada, utilizando conexões Wi-Fi e/ou Bluetooth.



De acordo com a empresa, a TV oferece “uma experiência de áudio de nível de cinema”. Divulgação/HiSense

Yu Zhitao, vice-presidente da HiSense Group Holding Company, disse no evento que a empresa tem planos de expandir o catálogo de TVs a laser. Atualmente, a empresa já possui dois modelos desse tipo, mas esse é o primeiro com tela enrolável.

A tela a laser é, na verdade, um conjunto de soluções espaciais. A primeira TV a laser de tela enrolável do mundo da HiSense é apenas o começo.

A tela rolável a laser da HiSense ainda não tem previsão de lançamento ou preço, embora a empresa afirme que o aparelho chegará ao mercado ainda este ano. No entanto, já é possível fazer a reserva no site JD por apenas 1 yuan. Acesse o link aqui.

De acordo com informações do site The Korea Herald, as TVs a laser da HiSense representaram até 53% das vendas desse tipo de televisor em 2020. De janeiro a agosto de 2021 , as vendas globais da Hisense Laser TV aumentaram mais de 400% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.

Fonte: GizmoChina, The Korea Herald