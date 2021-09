História: Características da Idade do Bronze

A Idade do Bronze compreende um período da Pré-História e Antiguidade onde houve a criação da metalurgia do bronze, ou seja, o desenvolvimento de uma liga metálica constituída pela união do estanho com o cobre.

Por sua importância, a Idade do Bronze pode ser citada em questões do Enem, vestibulares e concursos. Acompanhe o artigo e saiba mais sobre o assunto.

Idade do Bronze: Datação do período

Até hoje os pesquisadores têm dificuldades para conseguir definir uma data exata para o período, afinal cada civilização fabricou e utilizou o bronze em épocas distintas.

No entanto, é possível afirmar que a Idade do Bronze surgiu entre 4.000 a.C e 1.300 a.C. Além disso, em cada região o processo de fabricação do metal ocorreu de maneira diferente.

Veja abaixo quando começou a produção do bronze e utilização em algumas regiões:

O bronze começou a ser fabricado e utilizado na Grécia Antiga em meados do III milênio a.C.

Já na Mesopotâmia, estima-se que o bronze acabou sendo produzido e utilizado no final do IV milênio a.C.

Por volta do II milênio a.C. a produção do bronze passou a acontecer também na região da Ásia Central.

Em 1.700 a.C. o bronze passou a ser utilizado na China. Já no Egito Antigo sua produção ocorreu em meados de 3.200 a.C.

Principais características da Idade do Bronze

Na Idade do Bronze houve a troca de determinados instrumentos de pedra e cobre pelos de bronze, fato que aumentou a produção, sobretudo da agricultura. Por conta disso, acabou também promovendo uma maior durabilidade dos produtos.

Vale destacar que o bronze é um material mais resistente e durável do que o cobre, por exemplo, que era o metal mais usado naquela época.

O desenvolvimento de armas de combate de bronze, deu mais poderes ao povo que dominava o processo de fabricação desse metal, promovendo um maior poder de conquista e dominação bélica.

Além disso, a utilização para produção de objetos domésticos como: facas, machados, entre outros, melhorou a qualidade de alguns serviços.

Ademais, houve o desenvolvimento de instrumentos de caça mais eficientes como lanças, arpões e facões.

Por fim, a utilização do bronze até os dias de hoje para o desenvolvimento artísticos como máscaras, estatuetas, entre outros. Além de adorno para colares, pulseiras, anéis, etc.

E então, gostou da matéria?