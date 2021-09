História do Brasil: Quem foi Borba Gato?

Borba Gato: um resumo sobre essa figura histórica

Borba Gato, cujo nome completo era Manuel Borba Gato, é uma figura histórica que tem sido alvo de amplas discussões devido ao fenômeno da derrubada das estátuas.

Assim, é muito provável que questões sobre Borba Gato, seus feitos e o contexto histórico ao qual ele pertenceu apareçam nos principais vestibulares do país e na prova do ENEM.

Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre esse personagem da história do Brasil.

Borba Gato: introdução

Manuel Borba Gato foi e ainda é um dos personagens mais polêmicos de toda a história do Brasil, principalmente aquela referente ao período no qual o Brasil foi colônia de Portugal. A prova desse aspecto é o episódio do incêndio da sua estátua em São Paulo, que aconteceu no mês de julho de 2021.

Quem foi Borba Gato?

Manuel Borba Gato, conhecido simplesmente como Borba Gato, nasceu no ano de 1649 e foi um bandeirante paulista. Segundo alguns historiadores, o bandeirante foi responsável por muitas barbaridades durante suas expedições pelas cidades do interior de São Paulo, que aconteceram nos séculos XVI e XVII.

Borba Gato: os bandeirantes e as bandeiras

Como mencionado, Borba Gato era um bandeirante e, dessa forma, participava das denominadas “bandeiras”.

O termo “bandeirantes” é utilizado para denominadas aqueles que, entres séculos XVI e XVII, exploraram as regiões do interior do Brasil que ainda não haviam sido desbravadas.

Ainda, devemos destacar que os bandeirantes foram também os responsáveis por quebrar o Tratado de Tordesilhas, já que, em suas expedições, eles não respeitavam os limites que haviam sido estabelecidos pelo acordo.

As bandeiras, por sua vez, foram organizadas após a crise do açúcar, que ocorreu ao final do século XVII. As expedições saíam de São Paulo e possuíam diversos objetivos, entre os quais aqueles de conseguir mão-de-obra escrava e de buscar outras formas de riqueza para o Brasil.

Por fim, vale lembrar também que as bandeiras, entre as quais aquela liderada por Borba Gato, foram responsáveis pela descoberta das jazidas de metais preciosos na província de Minas Gerais.