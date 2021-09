História Geral: a Dinastia Habsburgo

A Dinastia Habsburgo: tudo o que você precisa saber

A dinastia Habsburgo foi, por séculos, uma das casas reais mais importantes de todo o continente europeu.

Assim, não é de se surpreender que questões sobre a dinastia e sobre seus feitos sejam frequentes em perguntas de história geral.

Para que você se prepare de forma adequada, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre a dinastia Habsburgo.

A Dinastia Habsburgo: introdução

O termo “Dinastia Habsburgo” se refere à uma casa real de origem alemã que, ao longo da Baixa Idade Média e da Idade Moderna, estendeu seu domínio para diversos países da Europa.

A dinastia Habsburgo, também conhecida como Casa da Áustria, exerceu forte domínio entre os anos de 1278 e 1918.

A Dinastia Habsburgo: ascensão

A ascensão da dinastia Habsburgo aconteceu com Rodolfo I, o primeiro governante Habsburgo coroado como rei dos germânicos em 1273. Posteriormente, Rodolfo assumiria o controle da Áustria, tornando o país parte do Império Habsburgo.

No ano de 1452, Frederico V, também da casa real dos Habsburgos, se tornou o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, passando a ser denominado de Frederico III.

A Dinastia Habsburgo: auge do Império Habsburgo

O poder da dinastia Habsburgo chegou ao ápice quando Carlos V era, além de imperador do SIRG, também o rei da Espanha. Nesse período, o poder da Casa da Áustria chegou a atingir também territórios fora do continente europeu, envolvendo os impérios mexicanos e peruanos.

Com a morte de Carlos V, as terras do império foram dividas entre seu filho e seu irmão, criando dois ramos diferentes da Dinastia Habsburgo: uma que liderou a Espanha até o século XVIII e outra reinando no restante do império.

A Dinastia Habsburgo: declínio e fim

No século XIX, grupos nacionalistas surgiram no Império Austríaco. Esses almejavam alcançar a independência de seus territórios e o fim do domínio Habsburgo no local. Assim, sob fortes pressões, o império foi dividido no ano de 1867, fazendo com que um novo Estado surgisse: o Império Austro-Húngaro.

Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro foi derrotado, levando ao declínio sei poder. É nesse contexto, com o fim do império, que chega ao fim também o domínio da dinastia Habsburgo.