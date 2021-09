Homem com passagem por violência doméstica é assassinado em Lagoa da Canoa

Um homem de 40 anos, com passagens pela polícia pelo crime de violência doméstica foi morto a tiros na noite desse sábado (18), no município de Lagoa da Canoa, em Alagoas. De acordo com informações do Relatório do Ciosp, o crime aconteceu em via pública, após Jeconias Honório ser surpreendido por dois homens trajando casacos…

Um homem de 40 anos, com passagens pela polícia pelo crime de violência doméstica foi morto a tiros na noite desse sábado (18), no município de Lagoa da Canoa, em Alagoas.

De acordo com informações do Relatório do Ciosp, o crime aconteceu em via pública, após Jeconias Honório ser surpreendido por dois homens trajando casacos pretos em uma motocicleta – de placa e características não anotadas – que dispararam diversas contra ele e depois fugiram.

Segundo populares, o homem estava chegando do trabalho e o crime aconteceu a 200 metros de sua casa, no bairro São Luiz.

A polícia informou que Jeconias tinha duas passagens por violência doméstica em 2013 e 2015.

Polícia Civil, Instituto de Criminalística e Instituto Médico Legal (IML) também estiveram no local para realização dos procedimentos necessários.