Homem é agredido com tapa no rosto quando tentava fazer prova de vida

Prefeitura de Arapiraca

Um homem, cuja idade não foi repassada à imprensa, foi agredido com um tapa no rosto quando estava na fila do banco para realizar a prova de vida exigida pelo INSS. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, o agressor fugiu do local.

O caso foi registrado nesta terça (28) dentro de uma agência do Banco Bradesco, no Centro de Arapiraca, cidade a 120 quilômetros da capital alagoana. A vítima afirma que estava na fila, normalmente, quando foi surpreendido pela agressão de um desconhecido, sem qualquer discussão prévia.

Logo depois, o suspeito fugiu do local. Militares foram à agência e orientaram a vítima a formalizar a denúncia. Não foi informado se a instituição bancária possui registro da agressão.