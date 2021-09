Homem é baleado por motoqueiro em frente a igreja

Um homem foi ferido a tiros na noite dessa terça-feira (31), no município de Arapiraca, na região Agreste de Alagoas. O nome da vítima não foi divulgado. De acordo com informações contidas no relatório oficial do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime foi registrado por volta das 23h20, em frente a uma igreja,…

Um homem foi ferido a tiros na noite dessa terça-feira (31), no município de Arapiraca, na região Agreste de Alagoas. O nome da vítima não foi divulgado.

De acordo com informações contidas no relatório oficial do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime foi registrado por volta das 23h20, em frente a uma igreja, no bairro Jardim Esperança.

Testemunhas informaram à PM que a vítima estava passando pelo local quando um indivíduo, em uma motocicleta, se aproximou e efetuou disparos de arma de fogo. Em seguida, o criminoso fugiu.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Hospital de Emergência do Agreste (HEA).

Uma guarnição do 3° BPM realizou rondas pela região, mas não encontrou nenhum suspeito de ter cometido o crime. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.