Homem é morto a tiros durante assalto próximo a campo de futebol

Um homem de 30 anos foi assassinado após ter sido assaltado, nessa quarta-feira (29), no bairro do Benedito Bentes, na periferia de Maceió. O nome da vítima não foi divulgado. De acordo com informações contidas no relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu por volta das 13h30, nas…

Um homem de 30 anos foi assassinado após ter sido assaltado, nessa quarta-feira (29), no bairro do Benedito Bentes, na periferia de Maceió. O nome da vítima não foi divulgado.

De acordo com informações contidas no relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu por volta das 13h30, nas imediações de um campo de futebol.

A PM informou que a vítima foi abordada por dois suspeitos. Durante o assalto, os criminosos atiraram e assassinaram a vítima. Em seguida, eles levaram uma motocicleta Honda CB 250F, de cor preta e placa QLI 8671.

Após o crime, os suspeitos fugiram. A PM chegou a realizar rondas pela região, mas não encontrou nenhum dos indivíduos. A vítima, por sua vez, faleceu no local.