Homem é preso com veículo roubado durante Operação Lei Seca

Operação Lei Seca

Um homem, de 33 anos, foi preso após ser flagrado com um veículo roubado durante uma blitz da Operação Lei Seca, realizada no domingo, 05.

Segundo informações da Operação Lei Seca, o motorista conduzia uma Ranger Rover quando foi abordado na blitz por apresentar atitude suspeita. Ao verificar a situação do veículo, os agentes perceberam que o automóvel foi roubado.

Com a constatação do crime, o acusado, que já possui passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo, roubo a veículo e roubo a residência, foi encaminhado à Central de Flagrantes, no Farol, para os procedimentos cabíveis.

Equipes da Operação Lei Seca realizaram fiscalizações em diversos bairros de Maceió no sábado, 04, e no domingo, 05.

Nas ações, foram realizados 159 testes de alcoolemia (teste do bafômetro), 137 abordagens a condutores e 55 autos de infração, incluindo desde condutores não habilitados (sem CNH) até condutores que estavam dirigindo com a CNH suspensa.

Ao todo, foram 17 recusas ao teste de alcoolemia por parte dos condutores abordados, sendo 11 no sábado e 6 no domingo e 18 CNH’s recolhidas por irregularidades.