Homem é preso no interior de Alagoas por envolvimento em roubo de ouro

Uma ação conjunta entre a Polícia Federal, Ministério Público de Alagoas e Bope cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão expedidas pela Justiça. Uma pessoa foi detida, na zona rural de Anadia, na manhã desta quarta-feira (8). Os seus nomes não foram divulgados devido a lei do Abuso de Autoridade.

A prisão realizada diz respeito a um dos criminosos mais procurados da Justiça paulista e que responde por dois crimes de tráfico internacional de entorpecentes e, também, é suspeito de participação no roubo de 700 quilos de ouro do Aeroporto Internacional André Franco Montoro, ocorrido no terminal de cargas do Aeroporto de Guarulhos, ocorrido em julho de 2019, que correspondia a R$ 110 milhões.

O preso ordenava malas nas esteiras do Aeroporto de Guarulhos como auxiliar de rampa por uma empresa especializada em serviços de apoio ao transporte aéreo e tinha credencial de acesso ao aeroporto válida até 31 de dezembro de 2021.

Após serem cumpridos os mandados judiciais e informada a captura, o preso foi submetido a Exame de Corpo de Delito e encaminhado para o Presídio do Agreste em Girau do Ponciano/AL onde permanecerá à disposição de Justiça.