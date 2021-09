Homem é preso por embriaguez ao volante durante blitz da Lei Seca

Mais uma operação Lei Seca realizada em Maceió resultou em oito flagrantes de alcoolemia. As blitzen foram realizadas na Avenida Dr. Fernando Couto Malta, no Graciliano Ramos e Avenida Fernandes Lima, na noite deste sábado e madrugada de hoje (12). Um homem de 44 anos foi preso em flagrante com sinais visíveis de embriaguez. Ele…

Mais uma operação Lei Seca realizada em Maceió resultou em oito flagrantes de alcoolemia. As blitzen foram realizadas na Avenida Dr. Fernando Couto Malta, no Graciliano Ramos e Avenida Fernandes Lima, na noite deste sábado e madrugada de hoje (12).

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante com sinais visíveis de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste do etilômetro, mas ainda assim foi levado à Central de Flagrantes. A coordenação da Lei Seca explica que cabe prisão em duas situações: “com resultado a partir de 0,34 mg/L, ou que recuse ao teste, mas apresente visíveis sinais de embriaguez”.

Também forma registradas as seguintes infrações:

– 29 Autos de Infração lavrados por diversas irregularidades de trânsito; – 01 CNH suspensa; – 05 Condutores inabilitados; – 04 Permitir posse a pessoa sem CNH; – 04 Fora de licenciamento; – 01 Dispositivo de retenção para crianças (cadeirinha); – 02 Transpor bloqueio

De acordo com a Polícia Militar, houve redução significativa no número de acidentes envolvendo condutores dirigindo sob influência de álcool dentro do Município de Maceió.