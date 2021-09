Um homem de 45 anos foi preso neste sábado (18) suspeito de agredir a esposa e o filho com uma barra de ferro e um martelo em Juiz de Fora (MG). As informações são do G1.

Testemunhas relataram que as agressões são recorrentes, e foram motivadas por uma processo de estupro pelo qual o suspeito responde. A acusação teria sido feita por uma filha dele.

A esposa e o filho do suspeito estão internado em estado grave. Ele foi levado para a delegacia.