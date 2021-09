Homem é preso suspeito de estuprar a irmã de nove anos em carro

Um homem foi preso nesta terça-feira (21) suspeito de estuprar a irmã de nove anos em Fortaleza (CE). O crime teria acontecido dentro de um carro estacionado na rua. As informações são do G1.

O homem havia deixado outra irmã em uma unidade de saúde e cometeu o crime. Foi descoberto que a criança já havia sido abusada anteriormente.

A menina foi conduzida para realização de exames na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). A Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca) investiga o crime.