Um homem de 34 anos foi preso nesta quinta-feira (23) suspeito de praticar vários crimes no Tocantins e no Pará. Ele estava foragido e era investigado, inclusive, por estuprar e engravidar a enteada de dez anos. As informações são do G1.

Ele responde a processos por por estupro de vulnerável, furtos, lesão corporal e também incêndio em habitação. A prisão aconteceu em Araguaína (TO). Ele foi levado para a Casa de Prisão Provisória de Araguaína.