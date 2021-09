Homem é preso suspeito de furtar 21 calcinhas e várias peças íntimas

Um homem de 28 anos foi preso neste domingo (5) suspeito de furtar 21 calcinhas após invadir uma casa em São Carlos (SP). Outras roupas íntimas também foram levadas. As informações são do G1.

A vítima relatou que recebeu uma ligação informando que havia um homem desconhecido na casa dela. Ela teria telefonado para uma vizinha, que viu o homem suspeito deixando a casa. Ele arrombou a porta da cozinha e destruiu parte da concertina do muro.

Na casa do suspeito, foi encontrada uma sacola com os pertences da vítima:uma saia, seis pares de meia, um baby doll, dois sutiãs e as 21 calcinhas. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para o Centro de Triagem de São Carlos.