Homem é preso suspeito de matar esposa com tiro na cabeça

Um homem de 33 anos foi preso nesta quinta-feira (9) suspeito de matar a esposa com um tiro na cabeça em Palmas (TO). O crime aconteceu em julho de 2021. As informações são do G1.

Na noite do crime, o homem buscou a esposa no local onde ela trabalhava como vendedora de espetinhos. Ele então parou em frente ao portão de casa e fez o disparo contra a mulher, que não resistiu. Ele conseguiu fugir.

O mandado de prisão foi cumprido após a localização do suspeito. Ele foi levado para a sede da DHPP e depois mandado para a Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP).