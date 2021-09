Um homem foi preso nesta quinta-feira (16) suspeito de matar o avô de de 87 anos para ganhar cerca de R$ 6 mil. O caso aconteceu no Maranhão no último sábado (11). As informações são do G1.

O suspeito teria deixado uma festa alegando que ia tomar banho. Ele retornou com roupas trocadas e com R$ 6 mil. As investigações indicam que ele foi para a casa que morava com o avô e cometeu o crime.

O idoso foi morto a facadas. O suspeito foi preso e encaminhado para uma Unidade Prisional.