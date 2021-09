Homem é preso suspeito de matar o próprio pai

Um homem de 47 anos foi preso suspeito de matar o próprio pai de 80 anos. A ocorrência foi registrada no domingo (5) em São Gongalo do Pará (MG). As informações são do G1.

Uma testemunha contou à Polícia Militar que pai e filho foram vistos juntos consumindo bebida alcoólica na noite de sábado (4), em um sítio na Comunidade Floresta. O idoso foi encontrado na varanda do sítio bastante machucado. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu.

O filho foi ouvido no local do crime, mas deu outra versão na delegacia. A Polícia Civil disse que o homem foi preso em flagrante. As investigações estão em andamento.