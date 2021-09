Um homem de 18 anos foi preso nesta quarta-feira (29) foi preso suspeito de matar o próprio padrasto em Manaus (AM). O crime aconteceu em Manaus (AM). As informações são do G1.

O jovem confessou durante a prisão que matou o padrasto porque ele agredia a mãe do suspeito, que tinha 16 anos quando o crime aconteceu.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).