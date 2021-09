Homem é suspeito de matar ex-esposa a facadas após susposta traição

Um homem é suspeito de matar a ex-esposa a facadas em Rio Verde (GO) durante a madrugada desta quarta-feira (8). Uma testemunha relatou à Polícia Militar que, enquanto golpeava a companheira, o suspeito firmou que a vítima merecia morrer por ter o traído. As informações são do G1.

Até a tarde desta quarta-feira, suspeito não foi localizado pela autoridade policial. Consta no boletim de ocorrência que, ao chegarem no local, os policiais encontraram o Corpo de Bombeiros, que constatou a morte da mulher.

Após cometer o crime, o suspeito jogou a faca que usou no crime no corredor da casa onde vivia e escapou. Buscas estão sendo feitas para localizá-lo.