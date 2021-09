Homem morre após ser esfaqueado e socorrido por fiéis de igreja em Maceió

Um homem que não teve a identidade confirmada foi morto na noite deste sábado (18) vítima de arma branca no bairro Cidade Universitária, parte alta de Maceió. Segundo consta no Boletim de Ocorrências do Centro Integrado de Operações da Secretaria de Segurança Pública (Ciosp) até o momento não há informações da autoria do crime nem…

Um homem que não teve a identidade confirmada foi morto na noite deste sábado (18) vítima de arma branca no bairro Cidade Universitária, parte alta de Maceió.

Segundo consta no Boletim de Ocorrências do Centro Integrado de Operações da Secretaria de Segurança Pública (Ciosp) até o momento não há informações da autoria do crime nem de sua motivação.

Militares do BPGd foram acionados e encontraram a vítima dentro de uma igreja católica, após esta ser socorrida por pessoas que assistiam a missa.

O Samu foi acionado, mas o homem morreu a caminho do Hospital Geral do Estado (HGE), no Trapiche.

Achado de Cadáver

No início do sábado outra guarnição do BPGd foi acionada após um corpo ser encontrado pelo grupamento aéreo da rua Odilon Cupertino de Gouveia, no conjunto Graciliano Ramos.

O corpo é do sexo masculino, sem identificação oficial e apresentava um perfuração na região do crânio, provavelmente causado por arma de fogo. O homem tinha ainda tatuagens no braço direito onde estava escrito os nomes ‘Lucineide’ e ‘Estefane’.

Delegacia de homicídios, Instituto de Criminalística e de Medicina Legal estiveram no local.