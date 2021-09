Honda usará sistema Android Automotivo em seus carros a partir de 2022

A Google acabou de apresentar as novidades para o modo de direção do Google Assistente e Android Auto e junto aproveitou para anunciar sua nova parceria com a Honda, onde os novos carros da empresa virão equipados com as soluções da gigante da tecnologia.

Esse acordo entre as empresas vai fazer com que alguns novos veículos da empresa lançados a partir de 2022 virão de fábrica com o Android Automotive, que substitui o sistema infoentretenimento padrão do carro. Com isso os automóveis da Honda terão acesso a um sistema operacional bastante completo, que vem com uma interface própria e com a possibilidade de ser controlado via voz.

“Ao conectar perfeitamente a mobilidade e a vida diária das pessoas por meio da colaboração entre as tecnologias conectadas da Honda e as tecnologias avançadas do Google, a Honda oferecerá soluções para veículos que atendam melhor às necessidades dos clientes.”

– Afirmou a Honda em sua publicação oficial.



Créditos: Divulgação Google

Esse anúncio das duas empresas trabalhando juntas não chega a ser uma surpresa, isso porque o sistema que a Honda vem usando nos seus carros nos últimos anos já é inspirado no Android. Além disso, a Google lidera o projeto de concentrar o Android como o sistema de infoentretenimento dos carros chamado de Open Automotive Alliance, a Honda, junto com outras fabricantes de carros e chips, também faz parte dessa “aliança”.

Atualmente o sistema próprio para carros, Android Automotive, já vem integrado nos modelos Polestar 2 e o Volvo XC40 Recharge, mas a Google vem buscando aumentar cada vez mais essa lista. Atualmente ela já tem acordos com outras montadoras como Audi, Ford e com a Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi para equipar o seu sistema operacional nos carros futuros delas.

Como apontado pelo The Verge, inicialmente as fabricantes de automóveis não viam com bons olhos essa parceria com as gigantes da tecnologia, principalmente para elas ficarem longe dos dados de clientes que entravam e saiam nos seus carros, mas isso está mudando. Empresas como a Honda sabem que é mais fácil vender um carro que está operando através do sistema da Google, isso porque esses softwares chamam mais a atenção, e funcionam melhor, que os feitos pelas próprias montadoras.

