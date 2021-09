Honor Play 20 Pro anunciado com 4 câmeras, 8 GB de RAM e chip Helios G80

A Honor surpreendeu todo mundo e lançou ontem na China o novo Honor Play 20 Pro sem nenhum tipo de anúncio oficial. O novo smartphone da empresa é uma versão melhorada do modelo base da linha Play 20 e conta com um chipset Helios G80, uma tela OLED e quatro câmeras traseiras.

Internamente o novo celular da fabricante chinesa vem com o SoC MediaTek Helio G80 e 8 GB de memória RAM, com um total de 128 GB de armazenamento interno, sem nenhuma especificação sobre poder usar expansão de armazenamento via microSD. Para alimentar o hardware do modelo a Honor equipou uma bateria de 3.800mAh com suporte para carregamento rápido de 22,5W, sendo capaz de carregar todo o aparelho em apenas 65 minutos na tomada.

Outro fato bastante interessante no Honor Play 20 Pro é a sua tela OLED de 6,53 polegadas com uma resolução Full-HD +, que tem suporte para a gama de cores DCI-P3. Sob o display ainda fica o leitor de impressão digital e conta com um entalhe de gota no topo do aparelho, onde fica embutido o sensor de selfie de 16MP.



Créditos: Reprodução / Gizmochina

Junto com a câmera frontal, o modelo ainda conta com mais quatro sensores fotográficos na traseira, com o principal sendo capaz de tirar fotos com até 64 MP. As outras três câmeras são uma ultra-wide de 8MP, um sensor de profundidade e macro de 2MP, com o flash LED do smartphone no meio das quatro lentes.

O lançamento do novo Honor Play 20 Pro foi feito sem nenhum tipo de anúncio por parte da fabricante, por isso algumas informações ainda não estão claras sobre todas as funcionalidades do modelo, como o suporte para um cartão microSD. Além das especificações de hardware, tela e câmeras, também sabemos que o aparelho já vem com o Android 11 de fábrica.

Inicialmente o Honor Play 20 Pro está sendo vendido apenas no mercado chinês por CNY 1.699, cerca de R$ 1.400 em conversão direta, o portal Gizmochina acredita que a Honor deva expandir a venda do aparelho para outros mercados asiáticos futuramente, mas ele não deve ser lançado globalmente.

Fonte: Gizmochina