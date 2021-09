Horas antes do jogo, time paga salários atrasados de jogadores e funcionários – Futebol Interior

Salvador, BA, 29 (AFI) – Vivendo momento complicado dentro de campo na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória estava com problemas de salários atrasados. o lateral Raul Prata e o técnico Wagner Lopes falaram sobre a situação. Porém, nesta quarta-feira, a situação foi resolvida com o pagamento das pendências.

A diretoria publicou uma nota no site oficial do clube informando o pagamento. De acordo com o texto, jogadores e demais funcionários tiveram os débitos quitados.

CONFIRA A NOTA COMPLETA:

A direção do Esporte Clube Vitória comunica a regularização dos salários dos jogadores do elenco profissional e funcionários. Na busca por um equilíbrio administrativo, a atual gestão não vem medindo esforços para honrar os compromissos firmados.

Restando 12 jogos para o fim da temporada, a intenção da direção é que o foco dos atletas, comissão e funcionários esteja exclusivamente no campo de jogo. O presidente do Vitória, Luiz Viana, reforça que segue contando com apoio do torcedor rubro-negro para que o clube consiga alcançar os objetivos na atual temporada.

COMUNICADO CONSELHO DIRETOR