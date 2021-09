Hospital Sepaco abre NOVOS empregos em São Paulo

O Hospital Sepaco está com NOVOS empregos disponíveis para colaboradores de diferentes áreas de atuações em São Paulo. São cerca de 29 oportunidades abertas, com vaga exclusiva para Jovem Aprendiz. Veja, a seguir, todas as informações e como se inscrever!

Hospital Sepaco anuncia vagas de emprego para diferentes áreas

São, aproximadamente, 29 vagas de emprego abertas para profissionais de diversas especializações em São Paulo. Além do salário, a empresa oferece benefícios como convênio odontológico, convênio médico, auxílio creche, programa de treinamentos, refeitório, vale alimentação, vale transporte e seguro de vida. Confira os cargos ofertados:

Técnico de Enfermagem Pl. Cme;

Enfermeiro Pl. Uti Adulto;

Lactarista;

Auxiliar de Limpeza Hospitalar;

Enfermeiro Obstetra Pl. Centro Obstétrico (Folguista Diurno);

Pintor;

Pedreiro;

Ajudante de Serviços Gerais;

Auxiliar de Enfermagem Jr. Pronto Atendimento;

Analista de Repasse de Serviços Médicos Jr.;

Auxiliar de Limpeza Hospitalar;

Técnico de Gesso;

Técnico de Enfermagem Jr – Uti Neonatal;

Técnico de Enfermagem Jr. UCM;

Meio Oficial de Cozinha;

Enfermeira (o) Obstetriz – Pleno;

Meio Oficial Marceneiro;

Enfermeiro Tr. / Pronto Atendimento;

Técnico de Enfermagem Jr / Clínica Médica (Tarde);

Técnico de Enfermagem Jr Uti Adulto (Tarde);

Analista de Pricing (Precificação e Controle);

Ajudante de Cozinha;

Técnico (a) de Enfermagem Jr. Materno Infantil;

Técnico de Enfermagem Jr Uti Pediátrica;

Enfermeiro (a) Obstetra Pl. UCM;

Técnico (a) de Enfermagem Pl. UTI Neo;

Enfermeiro Obstetriz Pl. / Pronto Atendimento Ginecológico;

Encarregado de Segurança;

Jovem Aprendiz.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades disponíveis no Hospital Sepaco, os candidatos devem acessar o site de participação, atentar-se a todas as informações referentes a vaga desejada e, clicar em candidate-se.

