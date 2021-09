Humaitá desfalcado de olho no título e Rio Branco tentando se isolar na ponta – Futebol Interior

Rio Branco, AC, 29 (AFI) – O Campeonato Acreano está na sua reta final. O Humaitá, campeão do primeiro turno, busca repetir o feito na segunda fase para virar o Campeão Estadual. Nesta quinta-feira, dois jogos movimentam a terceira rodada.

O campeão do primeiro turno recebe o Atlético, às 20h, na Arena da Floresta. As equipes ocupam a terceira e a segunda colocação, respectivamente, com três pontos cada.

PROBLEMAS NA ESCALAÇÃO

Os contratos do zagueiro Diego e do volante Marquinhos encerram nesta quarta e não serão renovados. Além disso, não jogam mais pelo Humaitá o volante Dudu, emprestado ao Brasiliense-DF, o meia Mateus Rimas e o atacante Igor Mineiro, ambos emprestados ao Real Ariquemes-RO.

LÍDER EM CAMPO

O Rio Branco, líder isolado, visita o Galvez, no Florestão, às 20h. A equipe soma seis pontos em dois jogos e segue 100%. Já o adversário, perdeu as duas partidas do segundo turno e amarga a lanterna.