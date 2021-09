Humaitá é campeão do 1º turno; Rio Branco fica com última vaga – Futebol Interior

Rio Branco, AC, 09 (AFI) – Três jogos completaram nesta quinta-feira a nona e última rodada do primeiro turno do Campeonato Acreano. Humaitá (campeão do primeiro turno), Atlético e Galvez já estavam classificados e a última vaga ficou com o Rio Branco, mesmo o time não tendo vencido.

No primeiro jogo da noite, o Galvez venceu o São Francisco, por 4 a 0, na Arena da Floresta. Com o resultado, o Galvez encerrou o primeiro turno na terceira posição, com 17 pontos ganhos. Enquanto o adversário ficou em sexto, com oito e deu adeus ao campeonato.

Mais à noite, o Humaitá venceu o Vasco, por 2 a 0, no estádio Florestão. O time se manteve na liderança, agora com 20 pontos. Foram seis vitórias e dois empates em oito jogos disputados. O Vasco ficou com os mesmos dez pontos e em quinto lugar.

Por fim, no último jogo, o Atlético fez o mínimo e venceu o Rio Branco, por 1 a 0. O Atlético ficou em segundo lugar, com 18 pontos – cinco vitórias e três empates até agora. Já o Estrelão ficou em quarto, com 12 e saiu de campo classificado.

NO SEGUNDO TURNO

O segundo turno será disputado por Humaitá, Atlético, Galvez e Rio Branco e, caso o vencedor do segundo turno seja o mesmo do primeiro, no caso o Humaitá, e0ste será declarado campeão sem a necessidade de uma final. Caso o vencedor do segundo turno seja diferente, haverá final em partidas de ida e volta.

