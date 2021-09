Quer trabalhar em uma empresa que usa o poder do conhecimento e da tecnologia da informação para oferecer as melhores soluções e tem como missão principal simplificar a vida das pessoas? Esta pode ser a sua chance, já que a Icaro Tech oferece vagas para área de TI.

Há chances para as funções de Analista de Dados Júnior | BI e ETL, Analista de Sistemas Sênior de Automação, Analista de Suporte Pleno, Analista de Suporte Pleno – Customer Engagement, Desenvolvedor Backend Pleno, Desenvolvedor de Software Júnior, Desenvolvedor de Software Pleno (NodeJS), Desenvolvedor Fullstack Pleno, Desenvolvedor FullStack Pleno | Customer Success, Desenvolvedor Júnior (Node.js), Desenvolvedor Pleno/Sênior, Gerente de Projetos, Tech Lead de Automação de Sistemas, entre outros.,

A empresa oferece, ainda, oportunidades por meio do seu Programa de Estágio em Tecnologia, que visa recrutar estudantes do ensino superior matriculados nos cursos de Engenharia da Computação, Ciência da Computação e afins. Para participar, é importante ter, ainda, disponibilidade para trabalhar de 30 a 40 horas semanais em horário comercial, das 9h às 18h. A iniciativa tem como objetivo promover a participação de novos talentos em projetos e iniciativas ágeis e multidisciplinares.

Você Pode Gostar Também:

É importante notar que todas as vagas oferecem a possibilidade de actuação remota ou no regime híbrido. A empresa conta com escritórios nas cidades de São Paulo e Campinas e também no Rio de Janeiro.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a um pacote de benefícios, que contempla plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação, vale refeição, auxílio educação para cursos de graduação e pós-graduação, bolsa de idiomas, auxílio home-office, auxílio creche, seguro de vida, participação nos lucros e resultados, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer às vagas efetivas e de estágio deverão acessar a pagina de carreiras da empresa, disponível em icarotech.gupy.io, para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo.