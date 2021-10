IME divulga locais de prova do Vestibular 2022

O Instituto Militar de Engenharia (IME), no Rio de Janeiro, liberou o cartão de identificação do Vestibular 2022. Desse modo, os candidatos já podem acessar o documento e verificar os locais de aplicação das provas da primeira fase no site da instituição.

De acordo com o edital, a primeira fase do Exame Intelectual (EI) do vestibular será realizada no dia 10 de outubro, entre as 13h30 e as 17h30. A prova será composta por 40 questões de Matemática, Física e Química.

O IME aplicará provas em Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Juiz de Fora (MG), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vila Velha (ES).

Devido à pandemia, o uso de máscara de proteção respiratória é obrigatório. Os candidatos devem levar o cartão de identificação impresso, caneta e documento com foto.

A divulgação do resultado da primeira fase, com a lista de aprovados para a segunda fase, está prevista para o dia 19 de outubro.

Segunda fase

De acordo com o edital, a segunda etapa será feita por meio de cinco provas compostas por questões discursivas e objetivas. Os assuntos abarcarão as disciplinas de Matemática, Física, Química, Português, e Inglês.

O resultado do EI está previsto para o dia 23 de dezembro. Os candidatos aprovados deverão passar pelas demais etapas do processo seletivo: Inspeção de Saúde (IS) e Exame de Aptidão Física (EAF).

Confira mais informações no site do IME.

